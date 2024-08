Trein rijdt auto aan ter hoogte van overweg in Mollem: “Geen passagiers in voertuig”

Het treinverkeer in onze regio is sinds vanochtend verstuurd door een ongeval aan een overweg in Mollem. “Door een voertuig op de sporen is het treinverkeer verstoord tussen Brussel en Dendermonde. Tussen Opwijk en Asse en is alle verkeer onderbroken”, meldt de NMBS. Op de trein zaten 25 passagiers, maar niemand raakte gewond. De aangereden wagen was er één van een rijschool. De begeleider en leerlinge bleven ongedeerd, maar zouden wel in shock verkeren.

Spoorwegbeheerder Infrabel is ter plaatse om de schade vast te stellen aan de infrastructuur, maar die lijkt op het eerste zicht mee te vallen. De NMBS legde een tijdlang vervangbussen in, maar rond 13 uur was er opnieuw treinverkeer mogelijk.