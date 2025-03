Vergeet je parkeerschijf niet! "Een maand lang sensibiliseren"

Aangepast parkeerbeleid

Door bouw- en sloopwerken in de Hogesteenweg, gingen enkele parkeerplaatsen verloren. De gemeente paste het parkeerbeleid aan om de lokale handelaars niet te fnuiken. "Daarom werd de blauwe zone in het centrum beperkt tot de Hogesteenweg, het gedeelte van de Prinsenstraat tussen P. Woutersstraat en Hogesteenweg en de parking aan het monument in de Onze-Lieve-Vrouwstraat", zegt schepen van Wegen Kristien Hoefs. "Tijdens de duur van de werken kan je parkeren op een van de twee vakken in het gedeelte van de Prinsenstraat bij het Rozenstraatje."

Vanaf 21 april handhaving

Als je de parkeerschijf goed zichtbaar achter de voorruit legt, mag je in een blauwe parkeerzone twee uur gratis parkeren. “Dat lijkt allemaal vrij simpel, maar parkeerregels blijven voor vele mensen een verwarrend gegeven”, beseft ook Philip Roosen, schepen van Mobiliteit en Integrale veiligheid. "We vragen dan ook nadrukkelijk om je voertuig steeds correct te parkeren. Ook in een blauwe zone, want daarop zal vanaf 21 april 2025 gehandhaafd worden."

Sensibiliseringsperiode

Van 21 maart tot en met 20 april 2025 last de gemeente Grimbergen een sensibiliseringsperiode in. “We zijn er ons van bewust dat in Grimbergen jarenlang niet op blauwe zones werd gehandhaafd. Gezien dit vanaf 21 april 2025 wel zal gebeuren door de politie en de dienst Handhaving, willen we de bestuurders van motorvoertuigen een maand lang sensibiliseren. Tijdens die periode zullen er waarschuwingsbriefjes achter de ruitenwissers worden gestoken”, kondigt burgemeester Laeremans aan.