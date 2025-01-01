Verouderde brug over E40 maakt plaats voor nieuwe: “Veiliger en ruimer”

De nieuwe brug moet veiliger en ruimer worden. Langs de voetpaden komen veiligheidsstootbanden en betonnen randen die weggebruikers op de brug én op de E40 beschermen. Ze voorkomen ook nevenschade door een ongeluk of het afrijden van de brug. Voetgangers zullen gescheiden zijn van het verkeer. Net als nu krijgt de brug twee rijstroken en een voetpad aan beide zijden, maar met 11,60 m is ze breder dan de huidige 9,80 meter.

"Met de vervanging van de brug in Dilbeek dragen we bij aan de lokale mobiliteit tussen Dilbeek en Asse. Het ontwerp houdt ook rekening met een spitsstrook die in de toekomst wordt aangelegd op de E40. Daarmee investeren we zowel in verkeersveiligheid als het comfort van de weggebruiker”, zegt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder.

Start afbraak vanaf eind september

Volgens de huidige planning wordt de brug in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 september afgebroken. Van midden september tot midden maart rijdt het verkeer op de E40 over drie versmalde rijstroken. Tijdens de nacht van zaterdag 27 september op zondag 28 september en tijdens vier nachten in januari volgend jaar wordt de E40 volledig afgesloten. Begin januari 2026 start de opbouw van de nieuwe brug. De werken zullen klaar zijn tegen de zomer van 2026.