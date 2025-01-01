Vier gewonden na zware kettingbotsing op A12: "Geen levensgevaar"

Bij een zware kettingbotsing op de A12 in Meise gisterenavond zijn vier mensen gewond geraakt.

Rond 22.20 uur gisterenavond op de A12 in Meise ter hoogte van meubelwinkel Cockaert in de rijrichting van Antwerpen zijn vier voertuigen op elkaar gereden. "Twee personen zaten gekneld in hun voertuig en moesten door de brandweer bevrijd worden", zegt An Berger, woordvoerder van de federale politie. "Ze zijn nadien overgebracht naar het ziekenhuis. Er is geen levensgevaar. Drie voertuigen moesten worden getakeld.”

Woordvoerder van brandweerzone Vlaams-Brabant West, Wouter Jeanfils zegt dat de ravage aanzienlijk was. “Eén van de wagens belandde in de gracht. In een andere zaten twee personen gekneld, die door onze ploegen werden bevrijd", zegt Jeanfils. "We hebben vier ziekenwagens en twee MUG’s ingezet. Vier personen werden naar het ziekenhuis gebracht.”

De rijbaan is een tijdje versperd geweest. Sinds middernacht is de A12 opnieuw helemaal vrijgegeven.

