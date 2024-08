Vier trekkers gaan in vlammen op aan industrieterrein: wellicht opzettelijke brandstichting

De oproep kwam vannacht rond 3u15 binnen via een bewoner van het nabijgelegen Haneveld die het had over meerdere ontploffingen. “Ter plekke bleek het niet te gaan om een gebouw, maar om vier trekkers die in brand stonden”, zegt brandweerwoordvoerder Wouter Jeanfils van de zone Vlaams-Brabant West. “Het vuur was snel onder controle, de nabijgelegen panden konden gevrijwaard worden. De brand was ontstaan aan één trekker en is dan overgeslagen naar de andere drie die ernaast stonden.”

Korpschef Jurgen Braeckmans van de politiezone Grimbergen bevestigt de feiten. “De oorzaak wordt nog onderzocht. We gaan ook de camerabeelden van de nabijgelegen firma’s aan het onderzoeken.” Het parket Halle-Vilvoorde stelde een branddeskundige aan. Die kwam intussen ter plaatse en onderzocht de site, onder meer met behulp van een drone.

De trekkers werden geleased door een firma. Aan één van de vier zou de laatste tijd ook gewerkt zijn volgens een buurtbewoner.