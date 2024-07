Vijf bruggen worden versneld gerenoveerd: “Achterstand verder wegwerken”

Heel wat bruggen in Vlaanderen zijn in jaren ‘60 en ‘70 gebouwd en nu dus sterk verouderd. Onderhoudsachterstand, een sterk gestegen hoeveelheid verkeer en nieuwe eisen zorgen ervoor dat heel wat bruggen in Vlaanderen een grondige make-over moeten krijgen. Het consortium TM Brugfabriek zal er de komende jaren in totaal 49 renoveren, waarvan vijf in onze regio. Het gaat over de brug aan het op- en afrittencomplex in Ternat, de Okegembrug op de grens met Roosdaal en Ninove, de brug over A10 in de Isidoor Van Beverenstraat in Dilbeek, de brug in de Balleistraat in Affligem en de brug over de Vilvoordsesteenweg in Meise.

“We zullen de bruggen ontwerpen, bouwen, onderhouden en financieren”, klinkt het bij consortium van aannemers dat de werken zal uitvoeren. “De start van de werken is voorzien in 2026. Door te standaardiseren in ontwerp, bouw en onderhoud drukken we de kosten en zorgen we ervoor dat de bruggen sneller toegankelijk zijn voor het verkeer. Verder kiezen we voor robuuste ontwerpen die eenvoudig zijn in onderhoud en waarbij weinig elementen vervangen moeten worden gedurende de eerste 30 jaar.”

Uittreden minister van Mobiliteit Lydia Peeters is tevreden met de versnelde renovatie. “Aan het begin van deze legislatuur werden we geconfronteerd met grote uitdagingen wat betreft onze bruggen in Vlaanderen. We bundelen nu expertise uit de publieke en private sector om deze bruggen op grote schaal snel én kwaliteitsvol te renoveren”, aldus Peeters.