Voertuig belandt op dak na zware botsing: man kritiek

Het ongeval gebeurde iets voor 20 uur. De twee voertuigen kwamen om een onduidelijke reden zwaar in botsing. Eén van de twee belandde op zijn dak in de berm en daarbij was rookontwikkeling te zien. “In de wagen zaten twee slachtoffers gekneld. Zij werden door onze ploegen bevrijd”, bevestigt brandweerwoordvoerder Wouter Jeanfils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Ook in het andere voertuig zat een persoon gekneld. In het totaal was er sprake van zes gewonden.

“In de eerste wagen zat een ouder koppel”, legt politiewoordvoerder Fred Scrayen van de zone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk) uit. “De man verkeert in levensgevaar en een dame is zwaargewond. In het andere voertuig zaten jongeren. Een van hen raakte zwaargewond en er vielen ook drie lichtgewonden. Zij zijn afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen. Alcohol- en drugstesten volgen voor zover als mogelijk en slachtofferbejegening werd opgestart. Gezien de omstandigheden onduidelijk zijn, werd in overleg met het parket Halle-Vilvoorde een verkeersdeskundige aangesteld.”

Er werden voor de interventie extra brandweerploegen, vijf ziekenwagens en twee MUG’s ter plekke gevraagd. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken en de Wolvertemsesteenweg werd voorbij het rondpunt richting Wolvertem volledig afgesloten.