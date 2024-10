Voertuigbrand in Strombeek-Bever: drie wagens uitgebrand

Woensdagnamiddag kreeg brandweerzone Vlaams-Brabant-West een oproep voor een brandend voertuig aan de Singel in Strombeek-Bever.

"Daar stond een elektrische wagen op een parking in brand", zegt woordvoerder Wouter Jeanfils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. "In totaal zijn drie voertuigen uitgebrand. Er vielen geen gewonden. De elektrische wagen moest wel gekoeld en afschermd worden door takeling in een container met water."

Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing): "Volgens de eerste vaststellingen zou er een auto -niet elektrisch- vuur hebben gevat, en zou het vuur dan zijn overgeslagen. Er zijn geen gewonden. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak precies is."