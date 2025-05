Vrachtwagen rijdt aan spooroverweg in Groot-Bijgaarden met laadbak omhoog tegen bovenleiding

Het ongeval gebeurde rond 15u. Nadat de vrachtwagen de bovenleidingen afrukte, kantelde die. De chauffeur bleef als bij wonder ongedeerd. Door het incident was het treinverkeer erg verstoord tussen Jette en Ternat en dat in beide richtingen.

Spoorwegmaatschappij NMBS meldt dat de schade intussen hersteld is en dat er opnieuw treinen rijden op het traject.