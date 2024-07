Wegen en Verkeer: "Vermijd Binnenring tussen Zaventem en Leonardtunnel"

Vanaf vandaag is de Leonardtunnel op de Binnenring rond Brussel volledig afgesloten voor renovatiewerkzaamheden. Het Agentschap Wegen en Verkeer begint met het onderhoud van de vloerplaten in de tunnel. Dat duurt tot half september. Maar tot en met 12 juli kan is er ook maar één rijstrook vanuit Zaventem richting Namen of Waterloo. Het Agentschap verwacht dan ook stevige hinder en raadt weggebruikers aan om het Leonardkruispunt zoveel mogelijk te vermijden.