Werken aan Brusselstraat in Sint-Ulriks-Kapelle gaan laatste fase in

Het kruispunt van de Brusselstraat met de Assestraat en de Tenbroekstraat in de Dilbeekse gemeente Sint-Ulriks-Kapelle is afgesloten. Daarmee begint de laatste fase van de werken die in mei van dit jaar van start gingen.

Op 4 november wordt gestart met de fundering en het asfalteren van het laatste stuk van de straat. Tegelijk wordt het allerlaatste gedeelte van de werf opgestart met de vernieuwing van het kruispunt. Dat moet daarvoor afgesloten worden voor het verkeer.

Als de weersomstandigheden meezitten, zouden de werken nog voor het einde van het jaar afgerond moeten zijn, meldt de gemeente Dilbeek.