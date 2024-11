Werken aan de ring: tien nachten hinder tussen Wemmel en Grimbergen

Over de Brusselse binnenring, tussen afrit Wemmel en afrit Grimbergen, plaatst een aannemer zes portieken met dynamische infoborden, meldt De Werkvennootschap. De werken beginnen op dinsdag 12 november en zullen duren tot 10 november.

De aannemer zal telkens tussen 21u 's avonds en 4u 's ochtends een rijstrook innemen om de werken uit te voeren. De binnenring kan op sommige momenten volledig worden afgesloten voor een periode van maximaal een halfuur. Er zullen omleidingen worden voorzien.

De infoborden moeten chauffeurs beter informeren over de werken aan het viaduct van Vilvoorde. In het weekend is het viaduct nog steeds afgesloten voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton.