Doek valt over Sportimonium in Hofstade

“Bijna 20 jaar was onze collectie sporterfgoed te bewonderen in het unieke strandgebouw van het Sport Vlaanderen domein in Hofstade”, zegt Bart Vanreusel, voorzitter van de vzw Sportimonium. “Het is nu tijd om ons als Sportimonium te herbronnen.” Het museum zelf is al dicht sinds 1 september. Volgens de vzw is het gebouw niet meer geschikt en vallen de bezoekerscijfers tegen. De 35.000 collectiestukken blijven wel bewaard in de Preservation Hall Victor Boin in het domein van Hofstade. Maar een nieuw museum ziet de vzw Sportimonium eerder in een stedelijke omgeving. Tegen 2029 wil het Sportimonium op een nieuwe locatie en met een nieuw concept weer openen.