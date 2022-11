Kunstgrasvelden Diegem Sport eindelijk speelklaar

De twee nieuwe kunstgrasvelden aan het gemeentelijke jeugdcomplex aan de Kosterstraat werden begin september in gebruik genomen. Maar een chemische reactie als gevolg van de overvloedige regen gooide sindsdien roet in het eten. Heel wat wedstrijden van jeugdploegen werden intussen al noodgedwongen afgelast of verplaatst. Een aantal weken geleden leek er een oplossing in het verschiet om de velden opnieuw hun normale groene kleur te geven in plaats van een oranje ‘gravel’-look. Er zouden extra gaatjes in de grasmatten geprikt worden, zodat het water beter weg kan stromen en er zouden eindelijk weer wedstrijden gespeeld kunnen worden. Maar dat bleek ijdele hoop. De ingreep werd telkens uitgesteld en dus trok eind oktober Diegem Sport zelf voorlopig de stekker uit de jeugdactiviteiten tot de velden vrijgegeven worden.

Nu is de fabrikant deze week toch zijn belofte nagekomen. “De grasmatten werden geperforeerd en nu zijn ze dus ook terug bespeelbaar”, zegt schepen van Sport Peter Roose (N-VA). De velden hebben wel nog steeds niet echt een groene kleur. “Borstelen en erop trainen zal het kurk doen zakken.”

De jeugdwerking van Diegem Sport start dus weer op. “Eindelijk kunnen we weer vooruit”, reageert voorzitter Guy Van Weyenberge. “Vanaf nu kan er weer getraind worden en dit weekend zullen er ook matchen plaatsvinden. Het is een heel gepuzzel geweest de voorbije weken om die trainingen en wedstrijden te verplaatsen. Ik ben de leden, en dan vooral Pieter Jacobs, dankbaar voor al dat ondankbare werk. Nu wordt het nog een huzarenstukje om alle uitgestelde matchen in te plannen maar vanaf dan kunnen we eindelijk volop genieten van het mooiste voetbalcomplex in de buurt. Daar mogen we de gemeente ook wel dankbaar voor zijn.”