‘Brusselse maatregelen mogen geen Vlaamse files veroorzaken’

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is niet te spreken over de beslissing van zijn Brusselse collega Pascal Smet (sp.a) om vanaf maandag de E40 te herleiden van zes naar vier rijstroken. “Dit was niet afgesproken,” klinkt het.

In februari kondigde Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet aan dat hij van de E40, en later ook van de A12, stadsboulevards wil maken. Daarvoor wil hij rijstroken schrappen en op termijn fiets- en wandelboulevards inrichten. Dit weekend is het zover en worden op de E40 vanuit Leuven richting Brussel twee rijstroken geschrapt. Dik tegen de zin van Vlaams mobiliteitsminister Weyts. “Ik was nogal verbaasd, want de afspraak met minister Smet was dat wij geïnformeerd zouden worden, maar vooral ook men zou starten in de vorm van een proefproject. Wij vrezen namelijk dat er sluipverkeer zal ontstaan langs de gewestwegen, maar ook langs de school- en woonstraten in Vlaamse gemeenten. Het kan niet de bedoeling zijn dat Brusselse maatregelen Vlaamse files veroorzaken,” aldus Weyts.