‘Door de Bomen’ lokt 450 bezoekers

Afgelopen weekend kon je in het cultuurcentrum Strombeek al voor de vijfde keer naar het familiefestival ‘Door de Bomen’. Kinderen van 3 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders konden hun hart ophalen tijdens een dag vol verrassende voorstellingen, animaties en workshops.

Zo was er in Strombeek niet alleen theate, op het festivalterrein was het ook genieten van tal van animaties en installaties zoals 'Tetra Town', dat helemaal is opgebouwd met lege drankkartons.

“Door de Bomen is een festival rond natuur milieu, duurzaamheid. Dus een festival in een groen jasje voor gezinnen met kinderen. Ze kunnen hier hun hartje ophalen met tal van spannende voorstellingen, beestige workshops en ook tal van doorlopend animaties allemaal met een groen tintje,” zegt Evi Van Humbeeck van Cultuurcentrum Strombeek.

De vijfde editie lokte meer dan 450 bezoekers naar Strombeek. Een verslag van ‘Door de Bomen’ zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.