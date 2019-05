‘Franstalige rechter niet aan zijn proefstuk toe’

De Franstalige rechter die gisteren in de rechtbank spotte met een voorval in Drogenbos (zie onze eerdere berichtgeving) heeft al een heuse reputatie inzake minachting van Halle-Vilvoorde. Dat zegt N-VA Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh, die een onderzoek vraagt door de Hoge Raad voor Justitie.

Volgens Van Vaerenbergh gaat het om dezelfde Franstalige Brusselse rechter die in oktober 2017 de politie in de Vlaamse rand van racisme beschuldigde en toen in 3 vonnissen oordeelde dat de beklaagden ‘nadelig behandeld waren omdat ze Franstalig zijn’. Nog volgens N-VA liet hij eerder ook zes relschoppers weer vrij in Vilvoorde ondanks puik politiewerk en liet hij zelfs een drugsdealer lopen omdat hij “zogezegd geen wagen ter beschikking had om naar de gevangenis te komen voor ondervraging”. Voor N-VA symboliseren de rechter en zijn houding de laksheid van Franstalig Brussel.

Van Vaerenbergh vraagt dat de Hoge Raad voor Jusititie een onderzoekt opent naar de werking van deze rechter. “Deze minachtende houding van Franstalig Brussel tegenover Halle-Vilvoorde moet stoppen. Dit is geen eenmalig feit maar systematisch neerkijken op Halle-Vilvoorde. De Hoge Raad kan hier ingrijpen en een onderzoek is absoluut op zijn plaats”, zegt het N-VA-Kamerlid.