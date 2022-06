Droevig nieuws uit Alsemberg, want daar verdwijnt het laatste café uit het centrum. ‘In De Voetbal’ sluit na meer dan dertig jaar de deuren, omdat de brandweer het pand heeft afgekeurd. Cafébaas Jean-Marie ‘Jamme’ Lonbois is er het hart van in, pintjes tappen tot aan z’n pensioen zit er niet meer in.

‘Jamme’ tapt laatste pint in zijn café in Alsemberg

Inwoners van Alsemberg en omstreken komen vandaag nog een laatste keer genieten van hun favoriete café op het Winderickxplein. Want vanavond gaan de deuren van ‘In De Voetbal’ voorgoed dicht. “Het gebouw wordt verkocht. Het pand is afgekeurd door de brandweer en de eigenaar wil geen kosten meer doen", zegt cafébaas Jean-Marie. “Het doet heel veel pijn dat dit de laatste dag is, ik ben er nog altijd niet goed van.”

Dertig jaar stond Jean-Marie achter de toog. Ook voor de klanten zal het wennen worden. “Het is een heel gezellig cafeetje. Iedereen praat hier met iedereen, dat is altijd belangrijk geweest hier. Het is zo’n café dat je niet meer vaak tegenkomt. Het zal hier gemist worden in Alsemberg”, meent Bjorn.