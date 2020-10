’t Smiske in Asse blaast 20 kaarsjes uit

Dit weekend vierde ’t Smiske feest. Het kleinkunstencentrum bestaat 20 jaar en is een begrip in Asse en omstreken. Om de verjaardag te vieren, nodigde ’t Smiske onder meer Jan De Wilde uit. Het centrum heeft bovendien grootse plannen.

We gaan terug naar september 2000. Het eerste concert in ’t Smiske is een feit. “Ik volgde doedelzakles en heel die sfeer en het oude repertoire rond folk spraak mij aan. Tegelijkertijd stond de oude smidse hier leeg”, zegt oprichter Reinout Keymolen. “We dachten, zouden we zelf geen bals en concerten kunnen organiseren. De goesting sprong over naar anderen. We hebben er veel nachten over gedroomd en gefantaseerd.”

20 jaar later is ’t Smiske een begrip in de folkwereld. Het muziekaanbod is ondertussen fel uitgebreid van folk en kleinkunst tot jazz en pop-rock. Voor de 20ste verjaardag kon het kleinkunstencentrum voor het eerst Jan De Wilde strikken. “Ik ken ’t Smiske alleen van naam, maar ik ken de reputatie natuurlijk. Ze hebben een heel goede naam. Waarom? Omdat ze zo enthousiast programmeren”, zegt Jan De Wilde.

Dit weekend stonden er voor de tweede keer sinds maart artiesten op het podium van ’t Smiske. Maar aan toekomstplannen geen gebrek. “We hebben eigenlijk grote plannen. We zouden het ’t Smiske willen uitbreiden zodanig dat onze werking veel groter wordt. Er zit een grote kans in dat we de zolder verhogen, zodanig dat we een tweede grote ruimte hebben. Dan kunnen we gitaarcursussen en andere workshops boven laten gebeuren en kan ’t Smiske veel permanenter een ontmoetingsruimte zijn”, besluit Keymolen.