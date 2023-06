’t Zeepaardje in Vilvoorde opnieuw open: “Geen probleem met luchtkwaliteit"

Zeepaardje in Vilvoorde kan opnieuw de deuren openen. Gisteren viel zowel een leerling als een leerkracht flauw in het zwembad, waarop het zwembad geëvacueerd en gesloten werd. Uiteindelijk blijkt er niks aan de hand. “We hebben de testanalyses gekregen en daaruit blijkt dat er geen probleem is in het zwembad”, zegt burgemeester Hans Bonte.

Dinsdagochtend viel zowel een leerkracht als een leerling flauw in zwembad ’t Zeepaardje in Vilvoorde. Het zwembad ging onmiddellijk dicht en een firma kwam langs om de luchtkwaliteit en de chloorwaarden te meten. “Uit de metingen blijkt dat er geen probleem is in het zwembad”, zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte. “Ik vermoed dat er eerder sprake is van een toevallige misselijkheid van een kind en de leerkracht die blijkbaar sowieso al niet honderd procent in orde waren.”

Alle analyses inzake luchtvochtigheid, chloor en verluchting wijzen uit dat het 't Zeepaardje ver onder de norm zit van wat maximum toegelaten is. “We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn uiteraard. Maar uit het onderzoek blijkt dus dat alles veilig is en dus gaat woensdag het zwembad gewoon terug open”, aldus Bonte.