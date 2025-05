Werking Mivavil volledig overgebracht en verhuisd naar site Kringwinkel ViTes

Mivavil werd begin jaren '60 opgericht en huisde sinds eind jaren '60 in de Olmstraat in Vilvoorde. 11 jaar geleden kwam de beschutte werkplaats in woelig vaarwater. De algemene economische situatie, de zware concurrentie met ander beschutte werkplaatsen in de regio en het feit dat er doorheen de jaren weinig geïnvesteerd was in het machinepark maakten dat een faillissement dreigde. Kringwinkel ViTeS werkte toen samen met de stad Vilvoorde een reddingsplan uit, waardoor de werking van Mivavil gedeeltelijk werd ingekanteld bij ViTes en de 79 jobs behouden konden blijven.

Nu is de volledige werking van Mivavil verhuisd naar de site van de Kringwinkel aan de Mechelsesteenweg in Vilvoorde. De typische “beschutte werkplaats-" activiteiten zijn verder afgebouwd. “Alle mensen zijn aan boord gebleven. Het enige verschil is dat de medewerkers nu nog meer worden ingeschakeld in de sorteerateliers en in de Kringwinkel zelf. Het is even aanpassen, maar we horen alleen maar positieve klanken. Een mooier gebouw, meer collega’s en meer groeimogelijkheden, daar kan je alleen maar van dromen” zegt Ingrid De Roo, communicatieverantwoordelijke van Kringwinkel ViTeS.

“Welke eindbestemming de site in de Olmstraat zal kennen, weten we niet. We zullen het gebouw verkopen en de opbrengst investeren in onze werking, in de tewerkstelling van mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt,” sluit Daelemans af.