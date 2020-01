“Afwijzingen hebben mij nog meer gemotiveerd om droom waar te maken”

20 keer werd Anissa Ringlet uit Halle afgewezen voor een stage als mecanicien, totdat een garage in Sint-Pieters-Leeuw de 16-jarige studente wel een kans gaf. “Ik heb vaak moeten horen dat vrouwen niet goed genoeg zijn om in een garage te werken”, zegt Anissa, die moet opboksen tegen seksistische opmerkingen en hardnekkige vooroordelen.

Al van jongs af aan is Anissa gepassioneerd door techniek en wagens. Ze volgt dan ook een opleiding autotechniek aan Synthra. Met een stage moet ze praktijkervaring opdoen, maar een plek vinden bleek een lastige klus voor de 16-jarige Halse. Daar waar haar mannelijke medestudenten vaak na drie sollicitaties een stageplaats te pakken hadden, kreeg Anissa twintig keer nee als antwoord.

“Soms werd ik met een smoes afgewimpeld of kreeg ik te horen dat er geen plaats was. Maar meestal was het antwoord dat ik niet in een garage paste omdat ik een meisje was. Alsof een vrouw dat niet zou kunnen. De afwijzingen hebben mij pijn gedaan, maar die kunnen mijn droom en mijn passie niet tegenhouden: garagist worden", zegt Anissa Ringlet.

Bij garage Louyet-Vandeperre aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw hebben ze geen seconde getwijfeld toen Anissa solliciteerde. “Het is de motivatie en het enthousiasme dat telt. Bij Anissa was die heel groot. Ze wil echt het vak leren. Haar houding als stagiair is top. Ons technisch team zag het ook meteen zitten. Als bedrijf moeten we onze maatschappelijke rol spelen”, zegt Tom Verschaeren van garage Louyet Vandeperre.