“Betere ontsluiting cruciaal voor reconversie Vilvoorde-Machelen”

De provincie Vlaams-Brabant, de provinciale ontwikkelingsmaatschappij, de stad Vilvoorde en gemeente Machelen hebben de voorbije weken samen de plannen bestudeerd die Alexander D’Hooghe uitgetekend heeft voor Broeksite, het plan voor het nieuwe Uplace. “Er zitten net als in eerdere studies heel wat goede elementen in de Broeksite-plannen, maar sommige zaken blijven onvoldoende uitgewerkt.”

De vier partners – de provincie Vlaams-Brabant, de provinciale ontwikkelingsmaatschappij, Vilvoorde en Machelen - willen nu het studiewerk van de voorbije jaren samenleggen en uitmaken wat waar het best komt in het hele gebied.

“Er zijn nog zaken die vragen oproepen of waar we het niet met elkaar eens zijn. We pleiten voor overkoepelend kader dat de ontwikkeling van het volledige reconversiegebied coördineert”, zegt Tom Dehaene, voorzitter van het strategisch project ‘Reconversie Vilvoorde-Machelen’.

Vooral rond mobiliteit is er nog veel twijfel. “Er is een betere ontsluiting nodig als we het hele gebied op een snelle en maatschappelijk gedragen manier willen ontwikkelen. We denken dan aan het rechttrekken van de Budasteenweg, de aanleg van een bijkomende brug over het Zeekanaal en een ondertunneling of fly-over van de rotonde De Vuist zodat de verkeersstromen gescheiden worden,” aldus Dehaene.

De vier partners denken dat ook de realisatie van de fietssnelweg FR0 en de geplande vernieuwing van de Schaarbeeklei de ontsluiting van het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen vooruit kunnen helpen. “We roepen de volgende Vlaamse Regering daarom op om op een slimme manier mee te investeren”, besluit Dehaene.