“Veerkracht van jonge horeca-uitbaters niet onderschatten”

Als gevolg van de nieuwe bubbelmaatregel van de Nationale Veiligheidsraad mag je, minstens vier weken lang, met slechts vijf verschillende personen op restaurant gaan, je gezin niet meegerekend. Dat is blijkbaar voor heel wat culinaire genieters een rem op hun eetlust. In het pop-up restaurant Delivento in Meise kunnen ze er van meespreken, al blijven ze positief. "Jonge horeca-uitbaters zijn enthousiast en gedreven om creatief om te gaan met deze coronacrisis", zegt uitbater Kiono De Maeseneer.

Sinds enkele jaren is in het oude tramstation van Wolvertem het WoMa ondergebracht, het Wolvertem Museum of Modern Art. Maar. Maar vlak na de lockdown namen hier enkel ondernemende Meisenaars hun intrek in. Tijdelijk, want tot nader order is dit het pop-up tapasrestaurant van Delivento. Zij realiseren exclusieve feesten voor zowel particulieren als bedrijven. Maar als de tijden wat slapjes zijn moet je inventief zijn.

"Opstarten zonder grote evenementen is zeer moeilijk. Wij hebben snel beslist om verder te gaan met dit concept en tot nu toe is het zeker en vast een succes”, zegt Kiono De Maeseneer van Delivento. “Het ging voor ons zeker en vast de goede kant uit, maar die bubbel van vijf die nu aangekondigd is baart ons grote zorgen. De mensen waren al voorzichtig, nu nog meer. De telefoon staat roodgloeiend omdat mensen hun reservatie annuleren.”

Velen uit de sector vrezen dat de coronacrisis een sociaal bloedbad gaat aanrichten in de horeca, zeker bij jonge starters. Maar Delivento vindt dat je de veerkracht van die generatie niet mag onderschatten. “Ze zijn jong en gedreven om op een creatieve manier om te gaan met deze situatie. Ik heb het gevoel dat we dit allemaal nog niet zo snel onder controle zullen hebben. We kunnen alleen maar hopen dat de burger de horeca blijft vertrouwen en dat ze op een veilige manier blijven komen”, besluit De Maeseneer.