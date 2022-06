“Verhoging sterkte hoogspanningslijn is nefast voor onze gezondheid”

Veerle Borremans (46) uit Mollem in Asse stapt naar de Raad van Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning voor de versterking van de hoogspanningslijn Mercator te laten vernietigen. “De verdubbeling van de sterkte is nefast voor onze gezondheid”, zegt ze.

Op 16 april kende de Vlaamse Regering de omgevingsvergunning toe voor het Elia-project Mercator- Bruegel. Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, start met de versterking van de bestaande hoogspanningslijn tussen de hoogspanningsstations Mercator in Kruibeke en Bruegel in Dilbeek.

In het totaal worden 64 masten versterkt en zes masten vervangen in onder andere Asse, Merchtem, Londerzeel, Dilbeek en Buggenhout. Op het grondgebied van Merchtem worden enkel de funderingen versterkt, maar aan de Velm in Mollem (Asse) gaat het om een serieuze verhoging van de capaciteit.

Leukemie

“Wij kwamen hier wonen toen die pyloon al in onze tuin stond,” zegt Veerle Borremans (46), die naast haar vader Staaf Borremans (80) in de Velm in Mollem woont. “Uit internationaal onderzoek blijkt dat kinderen die bij bovengrondse hoogspanningslijnen wonen - waar het magnetische veld sterker is dan verder van de lijn - meer kans hebben om leukemie te krijgen. Nu Elia de sterkte zal opdrijven van 3 naar bijna 7 microtesla, komen onze en heel wat andere woningen in de Velm direct in het magnetisch veld te liggen. Zo’n magnetisch veld kan veranderingen in lichaamscellen aanbrengen en dat kan tot kanker leiden.”

Wraakroepend

Wat de Vlaamse overheid nu doet, vindt Veerle wraakroepend. “Er worden tal van acties opgezet voor Kom Op Tegen Kanker ten voordele van het kankeronderzoek”, zegt ze. “Maar hier gaan ze de sterkte en dus de blootstelling aan een magnetisch veld zomaar even verdubbelen. In plaats van kanker tegen te gaan, wordt hier een extra risico genomen voor de volksgezondheid van de bewoners.”

Vernietiging

Veerle startte een petitie die door de buren onder de lijn werd ondertekend. Ze diende ook een bezwaarschrift in bij het gemeentebestuur van Asse, maar dat kan enkel advies geven aan de Vlaamse regering. Die kende uiteindelijk de vergunning toe aan Elia voor de versterking van de lijn. “Het bezwaarschrift haalde niets uit. Vermits de omgevingsvergunning er nu is, kan ik niet anders dan naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen”, zucht Veerle. “Dat gaat veel geld kosten, maar we kunnen niet anders. Ik hoop dat buurtbewoners zich bij ons voor de beroepsprocedure zo snel mogelijk aansluiten om de vernietiging van de vergunning te bekomen. Het is in ons aller belang. We moeten binnen de week reageren.”