1 op de 3 onteigeningen voor ringweg rond Asse afgerond

In Asse zijn 1 op de 3 onteigeningen die nodig zijn voor de aanleg van de ringweg afgerond. Dat blijk uit een vraag van volksvertegenwoordiger Inez De Coninck aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters. In totaal zijn 83 onteigeningen gepland. 28 daarvan zijn al gerealiseerd via een minnelijke aankoop.

Vandaag kreunt Asse onder de passage van 24.000 voertuigen per dag. Al decennialang is er sprake van de aanleg van een ringweg rond de gemeente. Na 20 jaar van procedures kwam in 2019 een oplossing in zicht nadat het tracé van de ringweg werd bepaald. Om die te realiseren zijn wel 83 onteigeningen nodig. In mei 2019 gaf de Vlaamse Regering aan de afdeling Vastgoedtransacties, dat in opdracht van andere openbare besturen de verwerving van onroerende goederen verzorgd, de taak om met de eigenaars van de betrokken eigendommen te onderhandelen.

Twee jaar later blijkt 1 op de 3 onteigeningen afgerond. Van de 83 zijn er 28 gerealiseerd via een minnelijke aankoop. De eerste fase van de ring rond Asse werd al in 2007 gerealiseerd, maar het zal nog even duren voor de werken van het nog aan te leggen deel effectief kunnen starten. “Daarvoor moeten alle onteigeningen uitgevoerd worden”, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. “Verder moet er ook een aannemer aangesteld worden en moet het project nog de nodige vergunningsprocedures doorlopen. Daardoor weten we vandaag nog niet wanneer de werken zullen starten.”