10.000 bezoekers voor Dilbeeks Vijverfestival

Het Vijverfestival is intussen een traditie van formaat geworden. Een muziekfestival dat onder meer dankzij het drijvende podium net dat tikkeltje anders is. De muziek staat uiteraard centraal, maar voor veel bezoekers uit Dilbeek en omgeving is het ook hét moment bij uitstek om mekaar nog eens tegen het lijf te lopen. De muzikale hoogtepunten kwamen dit jaar van De Mens en Ertebrekers. Zij kregen probleemloos het volk op de wei achter het gemeentehuis aan het dansen.

Een verslag van het Vijverfestival zie je vanavond in Cocktail na het nieuws.