101 lindes in Grimbergen worden voorlopig niet gekapt

De gemeente Grimbergen steekt haar plan om 101 lindes te kappen in de Veldkantstraat in de koelkast. Tegen de kap kwam veel protest vanuit de buurt.

Toen de gemeente Grimbergen een aantal maanden geleden te kennen gaf dat 101 lindes in de Veldkantstraat moesten wijken voor de heraanleg van de riolering en de straat, ontstond een golf van protest. Buurtbewoners verenigden zich in een actiecomité en kregen ook de steun van Groen Grimbergen. “Meer dan 200 bezwaarschriften en een constructief dialoogmoment met alle partijen hebben effect gehad”, klinkt het nu bij het actiecomité. “Het college heeft besloten om de plannen in de Veldkantstraat in te trekken.” Groen Grimbergen hoopt nu dat er een oplossing komt die enerzijds het behoud van de bomen garandeert en anderzijds zorgt voor een veilige fietsverbinding tussen de Humbeeksesteenweg en Grimbergen-centrum.