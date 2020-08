11 cultuurcentra in de regio kleuren vanavond rood

Onder meer CC De Factorij in Zaventem, CC Strombeek en CC De Meent in Alsemberg kleuren vanavond van 21u00 tot en met 23u55 rood. “Symbolisch, want het is vijf voor twaalf voor de cultuur- en evenementensector. De cultuursector vraagt een gelijkwaardige behandeling zodat ze opnieuw wat leefbaarder kan werken”, zegt Leen Vanderschueren, coördinator van cult!. “De coronacrisis hakt er stevig in. Vele duizenden artiesten, freelancers en technici zijn zonder werk gevallen.”

De sector vindt dat ze stiefmoederlijk behandeld wordt. “We kunnen in veilige omstandigheden samen aan cultuur doen. Laat ons dat dan ook doen. We willen geen voorkeursbehandeling, maar ook niet minder dan andere sectoren. Publiek en veiligheid komen voor ons steeds op de eerste plaats”, aldus Vanderschueren.