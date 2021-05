11 juli-viering niet in Brussel, maar in Plantentuin Meise

De traditionele 11 juli-viering verhuist dit jaar van het Stadhuis in Brussel naar de Plantentuin Meise. Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen, want in de Plantentuin kan de viering buiten plaatsvinden. Het Vlaams parlement, dat de viering organiseert, laat weten dat het om een eenmalige verhuizing gaat.

Plantentuin Meise beschikt over een groot domein waar 450 genodigden de viering op een coronaveilige manier kunnen bijwonen. De organisator binnen het Vlaams parlement informeerde eerst of het evenement in een Brussels park kon plaatsvinden, maar al snel werd beslist dat het geen goed idee is om een openbare plek voor zo’n gelegenheid te privatiseren. En dus werd de locatie in de Plantentuin Meise bevestigd, want die is alleen toegankelijk mits betaling en groot genoeg om ook een privéfeest te organiseren. Burgemeester van de Stad Brussel Philippe Close (PS) bevestigde alvast zijn aanwezigheid.