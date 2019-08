1,1 miljoen euro subsidies voor restauratie Kasteelhoeve

Vlaanderen investeert 1,1 miljoen euro in de renovatie van het woonhuis en de stallingen van Kasteelhoeve de Laiterie in Dilbeek. Na de restauratie nemen de administratieve diensten van de gemeente Dilbeek hun intrek in de gebouwen.

Vandaag de dag zijn al verschillende gemeentelijke diensten ondergebracht in de Kasteelhoeve. De restauratie van het gebouw startte in 2003. De Kasteelhoeve is het voormalig neerhof van het Kasteel van Dilbeek en werd in de 19de eeuw gebouwd door baron de Viron. Naast landbouwcomplex werd de hoeve later ook gebruikt als onder meer brouwerij, zuivelfabriek en rusthuis.

“Sommige erfgoedparels moeten we eens goed opblinken. We moeten ze bewaren voor de toekomst en waar mogelijk in ere herstellen. Vlaams-Brabant herbergt veel fantastisch erfgoed: soms bekend, soms minder bekend", zegt bevoegd Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Ben Weyts.

Tot slot investeert Vlaanderen ook 130.000 euro in de restauratie van het Herman Teirlinckhuis in Beersel. Nadien komt in het huis een klein museum en op de verdieping zullen auteurs en artiesten tijdelijk kunnen verblijven.