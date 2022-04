14 procent van de werknemers in Vlaams-Brabant heeft niet de Belgische nationaliteit. Dat blijkt uit een rondvraag van hr-dienstverlener Acerta bij zo’n 3.700 bedrijven in onze provincie. Het cijfer is vergelijkbaar met de rest van België, al groeit hun aandeel bij ons wel trager. “Het is een logische en positieve evolutie, gezien de huidige arbeidskrapte en diversiteit van de maatschappij”, klinkt het bij Acerta.

14% van werknemers in Vlaams-Brabant is geen Belg

Elk jaar zijn er in ons land meer mensen met een andere dan de Belgische nationaliteit in loondienst aan de slag. Eind 2021 was hun aandeel in Vlaams-Brabant 14%. Dat aandeel loopt daarmee gelijk met dat voor België, maar de toename van de laatste vijf jaar is wel een stuk minder, namelijk 15% in Vlaams-Brabant tegenover bijna 23% in België. In onze regio zijn de niet-Belgen vooral actief in de logistieke sector. De toename van het aandeel niet-Belgen op de arbeidsmarkt voltrekt zich in nagenoeg alle sectoren, maar het aandeel verschilt wel tussen de sectoren en ook de groei is niet overal gelijk.

“Het is een logische en positieve evolutie, gezien de huidige arbeidskrapte en diversiteit van de maatschappij. Als het personeelsbestand een betere afspiegeling is van de bevolking, vergroot de herkenbaarheid, toegankelijkheid en het draagvlak van de organisatie. Maar meer diverse nationaliteiten betekent niet automatisch dat je een meer inclusieve werkomgeving creëert”, zegt Patrick Demuylder, kantoordirecteur van Acerta in Leuven. “Een echte win-winsituatie wordt het pas als de organisatie ook daar werk van maakt.”

In de zorg en de kleinhandel zien we het minst aantal niet-Belgen in dienst. 1 op de 10 niet-Belgische werknemers in Vlaams-Brabant is Marokkaan. Daarna volgen Nederlanders, Roemenen en Polen. Zij zijn goed voor elk 5 procent. “Ook de arbeidskrapte noopt bedrijven om verder te kijken dan de eigen landsgrenzen om nieuw personeel te rekruteren”, klinkt het bij Acerta.