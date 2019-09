145 banen op de tocht bij DPG Media

DPG Media wil de komende jaren volop digitaliseren en investeren in een streamingplatform. Die investeringen gaan ten koste van de klassieke televisieafdeling, die hoofdzakelijk gevestigd is in Vilvoorde. "We beseffen maar al te goed dat dit geen makkelijke boodschap is voor onze mensen. Het is de intentie om het aantal gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te beperken", zegt Kris Vervaet, CEO van DPG Media België.

Naast ontslagen in de klassieke tv-afdeling wordt ook gesnoeid in de ondersteunende diensten. Daarentegen worden 50 nieuwe vacatures uitgeschreven waarin DPG Media vooral digitale profielen zoekt.