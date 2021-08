16 gemeenten zitten onder vaccinatiedrempel van 70%: "Gaten in onze verdedigingsmuur"

“In alle gemeenten in ons land waar de vaccinatiegraad te laag is, zullen we een tand moeten bijsteken. Er moeten extra inspanningen komen in gemeenten waar men ziet dat men de minimumdrempel van 70% als vaccinatiegraad niet zal halen. Het is in die wijken, in die gemeenten waar de vaccinatie te laag is, dat er gaten zijn in onze verdedigingsmuur”, zei premier De Croo.

Niet alleen in Brussel is in heel wat gemeenten de vaccinatiegraad nog te laag, ook in onze regio is dat nog het geval. In Halle-Vilvoorde zijn er maar 19 van de 35 gemeenten waar al 70% van de totale bevolking volledig gevaccineerd en dus helemaal beschermd is. Gemeenten als Overijse, Hoeilaart en Dilbeek lijken op weg om die minimumdrempel van 70% te halen, maar andere gemeenten blijven problematisch. Vier gemeenten halen zelfs de 60% niet. Het zijn de enige over heel Vlaanderen.

“We moeten in die gemeenten met creatieve en gerichte acties mensen gaan informeren, sensibiliseren en overtuigen om zich te laten vaccineren. Deur tot deur bijvoorbeeld. De gaten die we vandaag hebben in onze verdediging, moeten we zo snel mogelijk dichten. De enige oplossing daarvoor zijn lokale initiatieven om meer mensen zich te laten vaccineren”, klonk het nog bij De Croo.