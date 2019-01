2019: het jaar van de grote wegenwerken in Halle-Vilvoorde

2019 wordt het jaar van de grote mobiliteitswerken in Halle-Vilvoorde. Op heel wat plaatsen in de regio zal er worden gewerkt om de mobiliteit vlotter te krijgen. Alles samen investeert de Vlaamse regering 250 miljoen euro in Halle-Vilvoorde.

“Er bestaan geen wonderoplossingen om de files in onze provincie weg te toveren, maar investeren is de enige manier om nieuw perspectief te creëren”, zegt Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts. “Wij investeren dan ook als nooit tevoren”. In 2019 moeten de langverwachte werken aan de Ring rond Brussel starten. Het totale kostenplaatje daarvoor wordt geschat op 3 miljard euro. Andere grote projecten zijn de versteviging van het viaduct van Vilvoorde (67 miljoen euro), de fietssnelweg HST-route (14,8 miljoen euro), de Ringtrambus (29,5 miljoen euro), de herinrichting van de afritten in Dilbeek (9,9 miljoen euro), de bouw van een fiets- en voetgangersbrug in Vilvoorde (7 miljoen euro), de omvorming van de N203a in Halle tot autosnelweg (9,5 miljoen euro), de plaatsing van geluidsschermen in Beersel (6 miljoen euro) en Kraainem (6 miljoen euro) en de herinrichting van de Woluwelaan (5,2 miljoen euro).