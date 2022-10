210 ongevallen met schoolgaande kinderen in Vlaams-Brabant: "Extra aandacht nodig"

Vorig jaar waren er 210 verkeersongevallen met schoolgaande kinderen in Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang) uit Grimbergen aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Er gebeurden toen meer ongevallen dan in het coronajaar 2020, maar ook dan voor corona. Nu de dagen korter worden, vraagt Laeremans dan ook extra aandacht voor de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen.

In het coronajaar 2020 waren de scholen lang gesloten door de lockdown en afstandsonderwijs. Toen gebeurden er 131 ongevallen met schoolgaande kinderen. Vorig jaar waren dat er dus een pak meer, ook al waren scholen toen ook nog bepaalde periodes gesloten en was er dus minder woon-schoolverkeer. “Indien men de cijfers op lange termijn per regio uitsplitst, dan is de Noordrand iets risicovoller. In de Zuidrand en in het Pajottenland zijn er relatief gezien minder verkeerongevallen met schoolgaande jeugd,” aldus Jan Laeremans.

Vlaams Belang waarschuwt voor nieuwe verkeersproblemen nu de dagen weer korter worden. De partij vreest ook extra verkeer door de hoge energieprijzen, omdat sommigen ervoor kiezen minder te telewerken en meer naar kantoor te gaan. “Lokale besturen moeten drukke plaatsen op schoolroutes goed monitoren,” zegt Laeremans. “Ook moet er extra ingezet worden op verkeerseducatie en moet de Vlaamse overheid blijven investeren in fietsinfrastructuur. Het is positief dat minister Peeters inspanningen levert, maar de noden blijven hoog.”

Vlaams Belang wijst ook op de rol van de scholen en de ouders om kinderen goed voor te bereiden om zelfstandig deel te nemen aan het verkeer.