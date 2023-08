24 katten weggehaald uit woning, maar eigenares treft geen schuld

Uit een woning in Humbeek zijn door de politie maar liefst 24 katten weggehaald. Dat gebeurde in samenspraak met de eigenares zelf. “De katten waren in het goede gezondheid, maar de situatie is uit de hand gelopen omdat omdat verschillende katten niet gesteriliseerd zijn”, zegt schepen van Dierenwelzijn Jean-Paul Windelen.

De gemeente Grimbergen dat er geen sprake is van verwaarlozing. “Maar omdat de dame de hoeveelheid katten niet meer de baas kon, is in overleg met de politie en de Vlaamse overheid bevoegd voor Dierenwelzijn, beslist om de katten weg te halen. Ik moet dit verhaal eigenlijk samenvatten als dierenliefde. Maar dat betekent niet dat het goed is voor het dierenwelzijn”, zegt Van Windelen.

Het dierenopvangcentrum Zemst krijgt zo in één klap 24 katten bij. “Onder de katten zitten zowel volwassen katten als kittens. Onze dierenarts zal langskomen voor een gezondheidscheck”, meldt het centrum. “Daarna bekijken we welke dieren we kunnen plaatsen in onze gastgezinnen en welke in het asiel zullen verblijven. We hopen nu om de katten te herverdelen of in opvanggezinnen te plaatsen. Vaccineren, ontwormen en chippen, mogen we al wel uitvoeren op onze eigen kosten.”