25 jaar na sluiting Renault Vilvoorde: “Belangrijk om sociale strijd te blijven herdenken”

Gisteren was het precies 25 jaar geleden dat de sluiting van Renault Vilvoorde werd aangekondigd. Daarmee verloren 3.100 werknemers in één klap hun job. Om dat drama en de maandelange strijd die er op volgde te herdenken had de socialistische vakbond ABVV de ex-werknemers en sympathisanten opgeroepen bijeen te komen aan het monument Strijd voor Arbeid van Rik Poot, beter bekend als ‘De vuist’.

Met enkele tientallen waren ze, de oud-strijders Renault Vilvoorde. Ook een aantal sympathisanten zakten gisteren af naar de Vuist van Poot de rotonde van de Woluwelaan en de Luchthavenlaan. “Ik denk dat het heel belangrijk is dat we vandaag nog eens samengekomen zijn”, zegt de gewezen vakbondsafgvaardigde van het ABVV bij Renault Raymond Smeulders. “Het is ook belangrijk om te tonen dat wat wij 25 jaar geleden hebben meegemaakt, zich nooit meer mag voordoen.”

De sluiting van Renault Vilvoorde is in heel wat opzichten een historische gebeurtenis. Met hun maandenlange strijd voor het maximum behoud van arbeidsplaatsen hebben de werknemers van Renault een stuk syndicale geschiedenis geschreven. “Uit hun strijd is de wet-Renault gekomen en de tewerstellingscellen, waarbij de werkgever verplicht wordt om mee te zoeken naar een nieuwe baan voor ontslagen werknemers”, zegt Dennis Demeulemeester van de socialistische vakbond.