2,7 miljoen euro voor taalstimulerende activiteiten

Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) investeert 2,7 miljoen euro in taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren. “Nederlands is de sleutel tot alle andere kennis en is dus essentieel om te verhinderen dat kinderen of jongeren leerachterstand oplopen”, aldus Weyts.

“We willen projecten stimuleren die de kennis van het Nederlands bevorderen en die extra kansen bieden op een sterke taalontwikkeling bij hen die daar het meeste nood aan hebben”, zegt Weyts. “Regio’s waar kinderen minder in contact komen met het Nederlands, zoals grootsteden en de Vlaamse Rand, krijgen onze bijzondere aandacht.” Lokale besturen kunnen samen met partners taalstimulerende projecten organiseren en daarvoor subsidies krijgen. “Nu het ernaar uitziet dat we deze zomer met z’n allen meer dan ooit onze vakantie in Vlaanderen zullen beleven, is een bijkomend aanbod aan taalstimulerende activiteiten welgekomen. Kinderen die we tijdens de zomer traditioneel moeilijker bereiken, en die op 1 september vaak met een achterstand weer op de schoolbanken belanden, hopen we zeker deze zomer te bereiken.” Ook projecten rond leesbevordering op school kunnen financiële steun kijgen. Projecten kunnen tot 12 juni 2020 worden ingediend. Meer info vind je hier.