3Wplus organiseert jobbeurs waar je meteen een contract kan tekenen

In Sint-Pieters-Leeuw meldden zich gisteren tijdens een jobdag tientallen kandidaten voor een baan in de buitenschoolse kinderopvang in Beersel, Halle of Sint-Pieters-Leeuw. Het tekort aan personeel in de kinderopvang is, net als in de rest van Vlaanderen, nijpend. De jobdag was een initiatief van 3Wplus, een organisatie die in de gemeenten van Halle-Vilvoorde onder meer kinderopvag organiseert in samenwerking met de lokale besturen.