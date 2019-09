4 miljoen euro voor secundaire scholen Halle, Dilbeek, Vilvoorde en Zaventem

Vlaanderen investeert 4 miljoen euro in extra plaatsen in het secundair onderwijs in onze regio. Het bedrag gaat naar acht scholen in Halle, Dilbeek, Vilvoorde en Zaventem. In totaal worden 659 extra plaatsen gecreëerd.

Vlaanderen investeert in totaal bijna 27 miljoen in 3.000 extra plaatsen in het basis- en secundair onderwijs. In onze regio wordt alleen in het secundair onderwijs geïnvesteerd. Het gaat om het GO! Atheneum en Heilig-Hart & College in Halle, het Regina Caelilyceum en Don Bosco instituut in Dilbeek, Virgo+ en GO! technisch atheneum Horteco in Vilvoorde en het GO! atheneum en ZAVO in Zaventem.

In Halle, Dilbeek, Vilvoorde en Zaventem wordt telkens 1 miljoen euro geïnvesteerd. In elke gemeente of stad gaat het om twee secundaire scholen. “Door het stijgende leerlingenaantal in onze scholen is het nodig dat er extra plaatsen in de klas bijkomen. De voorbije jaren hebben we al twee keer 150 miljoen euro vrijgemaakt voor tientallen projecten. We steken nu nog een tandje bij met een extra investering", Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.