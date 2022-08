Genieten van bijzondere muziek tussen de druiventrossen. Dat is in een notendop het concept van de Serreconcerten.

Vandaag zakte percussionist Eric Thielemans af naar de Druivenstreek voor een bijzonder concert bij Druiven Van Camp in Hoeilaart. Het optreden kaderde in het ‘Artist in Residence’-project van Jazz met Pit. Een verslag zie je maandag in ons nieuws.