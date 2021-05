5.000 bomen voor speelplaatsen in Vlaamse Rand

Vlaanderen wil de speelplaatsen van secundaire scholen in de Vlaamse Rand groener maken door volgend schooljaar 5.000 te planten. “Bomen maken een speelplaats aangenamer, gezonder en gewoon mooier”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Zeker in de Vlaamse Rand, waar we ons groen karakter koesteren, willen we directies en leerlingen warm maken voor meer groen.”