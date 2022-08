5,8 miljoen euro voor schoolinfrastructuur in Vlaams-Brabant

24 scholen in Vlaams-Brabant krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) samen 5,8 miljoen euro subsidie. Met dat geld kunnen ze hun schoolinfrastructuur vernieuwen of uitbreiden. “Als onze kinderen op 1 september terug naar school gaan, dan willen we voor hen allemaal een kwaliteitsvolle plaats”, zegt Weyts.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert nog eens 5,8 miljoen euro in de infrastructuur van 24 scholen van het gesubsidieerde onderwijs in onze provincie. 16 daarvan liggen in de regio Halle-Vilvoorde. “Zo kan de Gemeentelijke Lagere School De Regenboog in Zellik met € 1,7 miljoen nieuwe klaslokalen voor 313 leerlingen, een refter, administratieve lokalen, sanitair en omgevingswerken realiseren. De Gemeentelijke Basisschool in Drogenbos kan dan weer rekenen op € 1,1 miljoen om voor 250 leerlingen een nieuwe sportzaal, sanitaire lokalen, klaslokalen en een overdekte speelruimte te bouwen”, legt Weyts uit. “In Meise kan Vrije Basisschool Sint Maarten met € 600.000 extra middelen extra klaslokalen voorzien voor in totaal 220 leerlingen.” Daarnaast gaan er ook subsidies naar scholen in Beersel, Dilbeek, Halle, Hoeilaart, Kampenhout, Lennik, Opwijk, Ternat, Vilvoorde en Zaventem.