600 meter lange tunnel op Woluwelaan is klaar: 'Werken zitten op schema'

De insteek bij de start van de werken in 2021 was duidelijk: De Woluwelaan moest over ruim twee kilometer beter bereikbaar, veiliger, praktischer én mooier worden, en dat voor alle weggebruikers. Een nieuwe vrijliggende tweerichtingsbusbaan, een tunnel van 600 meter lang voor doorgaand verkeer richting Vilvoorde, vrijliggende fietspaden en het nodige groen moesten daarvoor zorgen. Goed twee jaar later is op enkele afwerkingen na nu de 600 meter lange tunnel alvast voltooid.

“Er moeten weliswaar nog redelijk wat betonwerken gebeuren voor de wegopbouw maar de koker is er. Je kan al helemaal door de tunnel lopen”, zegt woordvoerder Anton De Coster van AWV. “Aan de volledige afwerking zullen we wel nog twee maanden bezig zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan het monteren van openbare verlichting en bekabeling, maar ook het aanbrengen van markeringen en signalisatie.”

Daarnaast wordt de rijweg in beide richtingen van Diegem en Vilvoorde verder aangelegd. In de loop van dit jaar worden ook nog de voet- en fietspaden aangelegd. De tunnel begint net na het kruispunt met de Haachtsesteenweg en komt weer boven voorbij de nieuwe afrit van de Ring rond Brussel, vlak na de Budasteenweg. Ook De Werkvennootschap doet intussen zijn duit in het zakje. Zo worden tweerichtingsbaan voor de ringtrambus aangelegd en kruispunten aangepakt. Alles bij elkaar zal Wegen en Verkeer zo'n 64 miljoen euro geïnvesteerd hebben in de Woluwelaan.

Volgens De Coster zitten de werken nog altijd op schema. “In juli zal alles afgerond zijn van deelproject twee. Daarna volgen nog onder meer de herinrichting van de kruispunten met de Kerklaan en de Haachtsesteenweg. Half 2024 gaan die twee deelprojecten van start die elk zo'n half jaar zullen duren. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft wel nog plannen voor het verder openleggen van de Woluwe in de buurt van onze projecten en dat kan ook een belangrijke invloed hebben op onze timing.”