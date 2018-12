600 werkzoekenden op jobbeurs Aviato

Wie altijd al gedroomd heeft van een job op de luchthaven, moest vanmiddag in Cultuurcentrum De Factorij in Zaventem zijn. Daar werd een jobbeurs georganiseerd door Air Cargo Belgium en Aviatio, het tewerkstellingsorgaan van de luchthaven. Zo'n 20 luchtvaartbedrijven waren aanwezig om werknemers te zoeken.

Het was aanschuiven aan CC De Factorij in Zaventem. Met 600 ingeschreven werkzoekenden is het de grootste opkomst voor een jobbeurs van de luchthaven tot nog toe. Dat mag ook, want er zijn maar liefst 500 openstaande vacatures op de luchthaven.

“De focus van de jobbeurs ligt vooral op transport en logistiek, waar we voornamelijk op zoek zijn naar arbeidersprofielen, maar ook bedienden zoals import- en exportbediendes en douanedeclaranten. Daarnaast zijn ook een aantal andere bedrijven aanwezig waardoor er ook jobs zijn voor bewakingsagenten en cabinecrew,” zegt Simon De Maeseneer van Aviato.

In totaal zijn zo’n 260 bedrijven op zoek naar werknemers. 20 daarvan namen deel aan de jobbeurs. Zij kregen kandidaten met heel wat uiteenlopende interesses over de vloer. “Mijn doel is om een startende managementfunctie te vinden in de luchtvaart,” zegt werkzoekende Nicolas Raemdonck. Helin Yildirim denkt aan andere functies. “Ik vind security wel interessant. Agent bij de check-in of de douane lijkt me ook wel wat. Ik heb een heleboel interessante jobs op mijn lijstje staan.”