61-jarige man vrijgesproken voor betasten van kind in Dilbeeks zwembad

Een 61-jarige man uit Asse is vrijgesproken voor een incident dat in december 2021 plaatsvond in zwembad Dilkom in Dilbeek, omdat er volgens de rechter te veel twijfel is in het dossier. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Nochtans vorderde het parket vorige maand nog dertig maanden cel, deels met uitstel.

Een 9-jarige jongen sprak van een ‘grappige meneer’ die met hem gespeeld had in het zwembad en vaak met zijn handen in de buurt kwam van zijn schaamstreek. De vader van de jongen kon ook de nummerplaat van de man opschrijven en stapte vervolgens naar de politie. Ook een redder gaf later aan de verdachte te herkennen. Volgens hem zwom de 61-jarige vaak met een zwembril onder water om de kinderen te begluren.

De verdediging van de mand had om de vrijspraak gevraagd. De Assenaar houdt zijn onschuld staande. De rechter spreekt de man nu vrij omdat er volgens hem te veel onzekerheden zitten in het dossier. Ook van het zwembadverbod, waar de openbare aanklager om vroeg, komt dus niets in huis.