63 extra borden met realtime reisinformatie

De 63 Vlaams-Brabantse schermen komen aan veelgebruikte haltes waar nu nog geen realtime reisinfo beschikbaar is. Ze tonen het lijnnummer, de bestemming en de wachttijd. LCD-technologie zorgt in alle weersomstandigheden voor goed leesbare informatie en een beperkt energieverbruik.



Afhankelijk van de grootte van de halte en het aantal bussen dat er per uur passeert, wordt een scherm met drie of met vijf tekstregels geplaatst.