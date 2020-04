7 bevestigde overlijdens door corona in wzc Akapella en Den Bogaet

Het coronavirus richt ook veel leed aan in woonzorgcentra in onze regio. Het woonzorgcentrum Akapella in Kapelle-op-den-Bos betreurt vier overlijdens, in Den Bogaet in Humbeek zijn drie bewoners overleden aan de gevolgen van het Covid-19-virus. Directeur Bernard Deryckere van Den Bogaet is zelf besmet en werd opgenomen in het UZ in Jette.

“Waar ik dit heb opgelopen? Ik weet het niet”, zegt directeur Bernard Deryckere van WZC Den Bogaet, dat in de schaduw van de kerktoren van Humbeek 126 bewoners telt. “Sowieso is dit volgens mij niet via onze bewoners gekomen. Er is een streng protocol, de richtlijnen worden gevolgd. Allicht is het virus eerder extern, via ondersteunende diensten -poets- of andere diensten, of misschien mensen die terugkwamen van skiverlof- binnen geraakt. Ik weet het niet, maar ik hoor nu dat er een uitbraak is in een twintigtal woonzorgcentra in Vlaanderen, waar het aantal overlijdens toeneemt.

“Ik had zelf 40 graden koorts, was kortademig, testte vorige woensdag positief, ben doorverwezen en naar het UZ Jette gegaan. De longscan toonde geen ‘plekken’ of vitale beschadiging van de longen, het gaat inderdaad om een virale aandoening. Ik mag naar huis en zal het de komende week thuis uitzweten. Het is allemaal een beetje vreemd om dit zo mee te maken.”

“Dat er nu vier mensen overleden in het WZC Den Bogaet is, hoe hard het ook mag klinken, geen heel abnormaal gegeven”, gaat Deryckere verder. “De gemiddelde leeftijd van onze 126 bewoners is 90-plus. Er overlijden jaarlijks tussen de 28 en 35 mensen omwille van ouderdom. Nu zitten we aan 13 overlijdens, waaronder één bewoonster van 98 jaar die niet aan corona-gerelateerde aandoening is overleden en drie bewoners die covid-19-positief testten. Het gaat om twee bewoonsters en een bewoner, allen ouder dan negentig jaar. Elk verlies is er één teveel en we omringen hen met de beste zorgen en veiligheidsmaatregelen. We worden door een team van artsen opgevolgd. De woonzorgcentra nu zijn echter extra kwetsbaar, iedereen probeert maximaal de bewoners en personeel te beschermen. Wij hebben nu wel voldoende beschermingsmateriaal, het testmateriaal krijgen we maandag. Vanaf dan kan iedereen worden getest.”

In WZC Akapella in Kapelle-op-den-Bos zijn vier overlijdens ten gevolge van Covid-19 bevestigd. Woordvoerder Anthony Cafmeyer van Vivalto Home: “Het WZC blijft operationeel, we nemen alle nodige veiligheids- en afzonderingsmaatregelen. Er zijn wel zestien personeelsleden van de 70 ziek gemeld, al is dat niet allemaal corona-gerelateerd. Daar hebben we geen zicht op. Momenteel is er nog geen materiaal om iedereen te testen.”