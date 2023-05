7.000 bezoekers voor Rock Affligem: “Ons concept gevonden”

De 34ste editie van Rock Affligem was een schot in de roos. Zo goed als alle tickets waren uitverkocht, de grote namen zoals Freddy Melculy en Channel Zero op vrijdag en Flip Kowlier, Bart Peeters en Regi op zaterdag vielen duidelijk in de smaak.

Rock Affligem is helemaal terug van weggeweest. Met een volle Bellekouter voor het eerste festival van het seizoen als gevolg. Vrijdagavond lag de focus op metal met Channel Zero, op zaterdag was het aanbod breder. “Die uitersten zitten in het DNA van Rock Affligem. De vorige organisatoren waren daar ook niet vies van”, klinkt het. “Wat goed is, moet je niet veranderen. Ik denk dat we ons concept gevonden hebben.” Verspreid over twee dagen klokte Rock Affligem af op zo’n 7.000 bezoekers, evenveel als vorig jaar.